BLACKPINK・ジスのイメチェンが話題だ。ジスは4月10日にインスタグラムを更新。【写真】イメチェンしたジス投稿された写真のジスは、自然光が差し込む空間で、ゆったりとした表情を見せている。特に視線を集めたのは、ヘアスタイルの変化だ。前髪を加えたミディアムヘアで登場し、これまでの上品で落ち着いたイメージとは異なる印象に。優雅さはそのままに、どこかラブリーな雰囲気が加わっている。メイクも全体のムードを引き立て