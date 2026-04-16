RIIZEが、韓国・日本・タイの大型フェスのステージを立て続けに席巻し、“フェス最強者”としての真価を発揮している。幕開けは日本からだった。RIIZEは4月10日と11日の2日間、横浜のKアリーナ横浜で開催されたテレビ朝日主催の「マイナビpresents The Performance」に出演。『Lucky』『All of You』『Flashlight』など日本リリース曲を熱唱し、観客の大合唱を引き出した。【写真】「秋葉原にイケメンが」ショウタロウ、デート風SH