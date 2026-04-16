アイスクリームの2025年4月〜2026年3月の市場は、メーカーによると金額ベースで前年比2%増の見込みで、6年連続過去最高の6500億円強になりそうだ。【画像18点】クーリッシュ、ハーゲンダッツ、ピノ、ジャイアントコーン、ホームランバーなど、各社のアイス商品の画像を見る新ブランドの「アジアに恋して」や「バリッチェ」も登場〈値上げ分で金額プラス、数量3%減か〉25年9月に主要メーカー各社による値上げが行われ、単価アップ