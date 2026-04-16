◇MLB ドジャース-メッツ(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手が5年ぶりに投手専念で先発登板。5回に1失点しましたが、3度目の先発、17イニング目にして今季初の自責点を記録しました。初回、2回と三者凡退に抑えた大谷選手。3回にはメレンデス選手に2塁打を打たれ初ヒットをゆるすものの、この回3つのアウトはいずれも空振り三振に仕留める圧巻の投球を披露します。4回も三者凡退におさえ、5回は2つの四球とメレンデ