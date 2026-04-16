「ドジャース８−２メッツ」（１５日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が五回に今季初の自責点を記録した。それでも最少失点で切り抜け６回１失点で２勝目を手にした。五回、先頭のアルバレスを四球で歩かせてしまった大谷。続くベンジには左前にライナーをはじき返された。この打球に対しテオスカーが果敢に突っ込み、最後はスライディングキャッチを敢行。打球はワンバウンドでグラブに収まったが、一塁走者がノー