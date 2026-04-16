元テレビ朝日の玉川徹氏が１６日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、京都府の男児遺体遺棄事件で父親が逮捕されたことを受け「逮捕されたということで、やっとこの話が聞けるようになるんですけど」とし、疑問点を元埼玉県警捜査一課の佐々木成三氏に聞いた。男児の遺体が発見されてから急展開で父親が逮捕。番組でも今回の事件について特集した。玉川氏は「いろいろ疑問はあるんですけど、今回逮捕されたという