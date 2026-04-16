今西和男さんサッカー日本代表の森保一監督らを育て、Jリーグ広島の総監督を務めた今西和男（いまにし・かずお）さんが16日未明、肺炎のため死去したとJ1広島が同日発表した。85歳。広島市出身。1980年代、日本リーグ2部に降格したマツダ（現J1広島）の監督に就き、日本代表監督にもなるハンス・オフトさんをオランダからコーチに招いて1部復帰を果たすなど再建した。総監督として広島で94年Jリーグ第1ステージを制し、2003年