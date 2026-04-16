俳優の松重豊（６３）が１６日、東京・日本外国特派員協会で、テレ東系主演ドラマ「孤独のグルメｓｅａｓｏｎ１１」（金曜、深夜０・１２）の会見に出席した。外国人記者も集結し、英語が飛び交う会見で「孤独のグルメは、アジアでどういうわけか人気がある。世界中の方に知ってもらえる機会をいただけてうれしい」と笑顔を咲かせた。２０１２年に放送開始の「孤独のグルメ」は、松重演じる井之頭五郎が営業先で見つけた食事