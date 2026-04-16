モデルのみりちゃむこと大木美里亜さんは4月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いコンビ・錦鯉の渡辺隆さんの誕生日を“罵倒”で祝福しました。【みりちゃむが渡辺隆の誕生日を毒舌祝福】「世界観を守るタレントの鑑」渡辺さんは「本日誕生日でした。みなさんお祝いのメッセージありがとうございました」とつづり、バースデーケーキの写真を投稿。「誕生日なのですが昨日の未明から左足の裏が攣ったような状態になり、時間が