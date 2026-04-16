希少な5ナンバーサイズのトラック2007年の東京モーターショーで、スズキのブースに一台のユニークなトラックが姿を現しました。そのコンセプトモデルの名称は「X-HEAD」で、当時現役だった10代目キャリイトラックの面影を感じさせるフロントマスクから、「次期キャリイを示唆するモデルではないか」という憶測も飛び交いました。【画像】超カッコイイ！ これがスズキ超本格「“4WD”トラック」です！ 画像で見る（34枚）この