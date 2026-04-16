NHK Eテレ『おとうさんといっしょ』の最新ベストアルバム『「おとうさんといっしょ」うたのアルバム あるけまっすぐパレード』が、6月24日に発売されることが決定した。 参考：『おかあさんといっしょ』杏月お姉さん記念映像集、6月ソフト化「幸せな楽しい日々」 今年で放送13年目を迎える『おとうさんといっしょ』は、「レオレオ駅」を舞台に、人気キャラクターのシュッシュとポッポをはじめ、ゆめ、まさとも