4月13日（月）に、『Update ME』をデジタルリリースしたME:I。本楽曲は、ヘアケアブランド「Linon」のタイアップソングとして書き下ろされており、楽曲の随所に「Linon」と聞こえるフレーズが散りばめられているほか、前向きな歌詞も印象的だ。そんな本楽曲について、今回メンバーのMIUとKEIKOにインタビュー。ME:Iが最近アップデートしたことや、新社会人に送る「自己肯定感を高く保つ方法」などについて話を聞いた。【写真】ピ