「ガスト」は、4月23日（木）から6月17日（水）の間、今年で30周年を迎える『ポケットモンスター』とのキャンペーンを、全国の店舗で開催する。【写真】フシギダネ＆ゼニガメも！『ポケモン』特別メニュー詳細■特別メニューは全4品今回実施されるのは、人気ポケモンをモチーフにした特別メニューをはじめ、対象メニューを注文するともらえるオリジナルグッズや、記念撮影ができるフォトパネルなどが登場する企画。特別メ