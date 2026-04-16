◇ナ・リーグドジャース―メッツ（2026年4月15日ロサンゼルス）守備が課題とされてきた男が、こん身のプレーで大谷を助けた。ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手（33）が15日（日本時間16日）、本拠でのメッツ戦に「4番・左翼」で出場。守備でビッグプレーを繰り出した。ドジャース先発・大谷翔平は5回1死一塁、6番・ベンジに左前への鋭い打球を許した。左翼手のT・ヘルナンデスはダッシュよく前進し、スライデ