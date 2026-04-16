東京・江東区で事務所に侵入し、金品を奪おうとした疑いで男が逮捕されました。「トクリュウ」関与の犯行か鎌田津奈寿（かまだ・つなとし）容疑者（38）は3月20日、仲間とともに江東区の会社の事務所を兼ねた住宅にガラスを割って侵入し、住人の夫婦に暴行を加えて金品を奪おうとした疑いが持たれています。実行役は鎌田容疑者のほかに2人いて、このうち1人は3月、新宿区歌舞伎町の質店で発生した強盗未遂事件にも関与しているとみ