チームみらいの安野貴博党首は１６日に国会内で会見で、前回の定例会見から始めたキャンドル・ジュン式記者会見についてと所感を述べた。キャンドル・ジュン方式とは、質問する記者を１人ずつ横に座らせて対談方式で質疑応答する会見スタイル。前回の定例会見から試験的に開始し、安野氏自身が「キャンドル・ジュンさんの会見を参考にした」と語っていた。この日、キャンドル・ジュン方式の感想を聞かれた安野氏は「記者さん