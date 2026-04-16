◆米大リーグドジャース―メッツ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・メッツ戦で今季３度目の登板を果たし、６回２安打１０奪三振の内容で今季２勝目の権利を手に降板した。２点リードの５回に失点し、連続自責点０イニングは日本人先発最長「３２回２／３」でストップしたが、６回は圧巻の３者連続三振で締めた。最速は１０