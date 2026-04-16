女優の中条あやみが、パンツスーツ姿のドラマオフショットを公開した。中条は１６日までに自身のインスタグラムを更新。「田鎖ブラザーズ放送まであと３日！」と記し、主演の岡田将生とバディを組む刑事を演じるＴＢＳ局系連続ドラマ「田鎖ブラザーズ」（金曜・午後１０時、１７日スタート）の撮影オフショットをアップ。「オフショットでカウントダウンしていくぞっ美術さんが何もない建物のなかにつくる細かい青委警察