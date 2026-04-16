ABEMA『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』が12日に配信された。『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』場面カット○前代未聞の検証バラエティ『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』は、「芸人は極限状態でも面白いのか?」をテーマに、総勢24名の芸人たちが“36時間不眠”という過酷な条件のもと、賞金300万円をかけてチーム戦に挑んだ前代未聞の検証バラエティ。番組では、寝起き状態で行う事前収録のニセ企画『覚醒〜寝起最強芸人決定戦〜』と、36