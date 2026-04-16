元フジテレビの永島優美アナウンサーが１６日、横浜市内で行われた「アイ工務店新ＣＭ発表会」に出席し、家族について話した。娘は２歳になり、子育てを「めまぐるしいです」。イヤイヤ期に入ったというが「毎日発見で、なんとかしてその娘を笑顔にさせられるか日々挑戦、試行錯誤の毎日で楽しいです」と笑顔。「ママ、毎日楽しそうだなって思ってもらえる人になりたいがモットー」と明るく接しているという。最近の息抜き