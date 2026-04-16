ラーメン・中華料理チェーンの「日高屋」公式Xアカウントが2026年4月15日、謝罪文を掲載した。4月13日に放送された経済報道番組「WBS（ワールドビジネスサテライト）」（テレビ東京）内での、青野敬成社長の発言について謝罪を行った。「日本人の高校卒業生や大学卒業生、専門卒を中心に取るしかない」日高屋公式は「一部テレビ報道に対するご説明」との声明をXに掲載し、青野氏の発言について謝罪した。「一部に日本人労働者を軽