バレーボール・SVリーグ女子のヴィクトリーナ姫路を運営する株式会社姫路ヴィクトリーナは、16日、上原光徳代表取締役社長が5月31日の任期満了をもってを退任し、新社長に中山啓二氏が就任すると発表した。愛媛県出身の上原氏は、プロバスケットボールリーグ・bjリーグ（当時）の大阪エヴェッサや、Bリーグの西宮ストークス（当時、現：神戸ストークス）の代表取締役社長を歴任後、2021年10月から姫路ヴィクトリーナの経営戦略