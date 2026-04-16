日本バレーボール協会は15日、2026年度のバレーボール女子日本代表チームの登録メンバー37人を発表した。SVリーグ女子のヴィクトリーナ姫路からは4選手が名を連ねた。昨年度に引き続きメンバー入りしたのは、宮部藍梨選手（オポジット）、福留慧美選手（リベロ）、ドイツのドレスナーSCにレンタル移籍中の秋本美空選手（アウトサイドヒッター）。さらに、昨年末に姫路への加入内定が発表され、今春に東京女子体育大学を卒業