「お客様のニーズの実現を追求するため、ITコンサルタントやエンジニア、デザイナーなどの異能人材が1つのチームとなってお客様の伴走者になる」 創業は2010年。当時、エンジニアは年齢や役割で自らが持つ創造力を発揮できる環境になかった。そこに違和感を抱いた。「エンジニアファーストで働きやすい環境のIT企業をつくりたい」。単なるシステム提供だけでは差別化要素にならない。そこで「B