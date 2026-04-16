豪ドル主導でドル全面安、ドル円158.20円台に下落豪ドル高値更新 米英欧日など主要中央銀行が利上げに慎重姿勢を示す中、豪中銀だけは追加利上げに前向きな姿勢を示している。 豪中銀副総裁はインフレを下げるには金利を引き上げるべきだと主張しており、豪中銀の連続利上げ観測が一段と高まっている。きょう発表された豪州4月の消費者インフレ期待は+5.9%と前回+5.2%から上昇、2022年11月以来の高水準となった。 中国G