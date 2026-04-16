■MLBドジャース−メッツ（日本時間16日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）は本拠地でのメッツ戦に今季3度目となる登板。2021年5月のアスレチックス戦以来、約5年ぶりの投手のみの出場となった。しかし5回、タイムリーを許し、連続自責点イニングが32回2/3で途絶えた。今季はここまで2試合に先発し1勝0敗、防御率0.00。前回8日のブルージェイズ戦では6回、96球を投げて、被安打4、奪三振2、四死球1、失点1（自