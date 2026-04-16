佐藤官房副長官は、モンテネグロのヤコブ・ミラトビッチ大統領が4月19日から6日間の日程で日本を訪れると発表しました。佐藤啓 官房副長官「日本とモンテネグロは民主主義や法の支配といった価値や原則を共有する重要なパートナーであります。今般のミラトビッチ大統領の訪日を通じ、両国の親善関係が一層深まることを期待しております」佐藤官房副長官は、モンテネグロのヤコブ・ミラトビッチ大統領が4月19日から24日まで夫