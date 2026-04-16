美しく舞う2頭の龍が、話題になっている。【映像】投稿主も興奮！美しく舞う双龍投稿したのは、舞踊表現家・ドラゴンポイアーティストのhomaさん（@homabelly）。「今練習中なんだけど、奇跡的に双龍で回しで尾っぽまで全部広がった!!」というコメントとともに、ドラゴンポイの動画をXに投稿した。ドラゴンポイとは、中国の伝統的な舞踊をルーツに持つ、龍の姿を模した布で行うパフォーマンスである。homaさんは、2024年にド