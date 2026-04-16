◇ナ・リーグドジャース−メッツ（2026年4月15日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、本拠でのメッツ戦に先発。5回に適時打を浴び、連続イニング自責点0は32回2/3でストップしたが、5回まで1失点と試合をつくった。2点リードの5回、2四球で1死一、二塁のピンチを背負うと、メレンデスに1ストライクからの2球目、外角スプリットを弾き返され、右越え二塁打で失点。昨年8月27日から続い