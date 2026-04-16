記者会見する千葉県の熊谷俊人知事＝16日午前、県庁千葉県の熊谷俊人知事は16日の定例記者会見で、陸上自衛隊の女性隊員が自民党大会で国歌を歌唱したことに関し「どう見ても不適切としか言いようがない」と指摘した。自民党と陸自がそれぞれ経緯の検証や議論をし「不適切であったと総括した見解を改めて出すべきだ」とした。熊谷氏は「軍事的な力を持つ団体と政治を切り分けないといけないのは人類の歴史の教訓そのものだ」と