「ファーム・西地区、阪神−ソフトバンク」（１６日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）阪神ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が「３番・左翼」でスタメン出場。実戦８試合目にして初めて３番に座る。これまでの７試合は全て５番起用だった。また、早川太貴投手（２６）が降雨中止となった１５日の同戦からスライドして先発を務める。立石は１月の新人合同自主トレで「右脚の肉離れ」を発症。慎重に回復に努め、