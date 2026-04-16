今回は、夫が育休開始直後、ゴルフに出かけてしまったエピソードを紹介します。何のための育休なの…？「出産後、私だけでなく夫も育休を取ることになりました。そして夫の育休開始前日、仕事から帰宅した夫が満面の笑みで、『これで俺も自由の身だ……』『1年も休めるなんてラッキー』と言ってガッツポーズをしていて、嫌な予感がしました。その翌日、嫌な予感は見事に的中。というのも育休開始初日、夫はゴルフに出かけてしまっ