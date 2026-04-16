【第1回】 4月15日 公開 第1話「お前もこうしてやろうか」を読む 【拡大画像へ】 KADOKAWAは、riya氏のマンガ「おおかみいぬのサン 人間と家族になる」の第1回「お前もこうしてやろうか」を「コミックエッセイ劇場」に無料公開した。 本作は、狼犬（ウルフドッグ）のサンと暮らしている切り絵作家のriya氏によるコミックエッセイ。野生の気高さはどこへやら、すっかり人間の暮らしに浸