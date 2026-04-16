★人気テーマ・ベスト１０ １データセンター ２半導体 ３半導体製造装置 ４フィジカルＡＩ ５宇宙開発関連 ６蓄電池 ７ＪＰＸ日経４００ ８ペロブスカイト太陽電池 ９ＴＯＰＩＸコア３０ １０防衛 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「光デバイス」が２８位となっている。 人工知能（ＡＩ）やクラウドなどデジタル化の急速な進展に伴い、あら