鹿島アントラーズに所属する元日本代表MF柴崎岳の妻で女優の真野恵里菜さんが13日、自身のインスタグラム(@erinamano_official)で夫からの誕生日プレゼントを公開した。11日に35歳の誕生日を迎えた真野さんは「誕生日に夫がお花をプレゼントしてくれました」 と写真を投稿。「バスケットいっぱいのお花 とっても綺麗だからできるだけ長く良い状態を保てるようにお手入れ頑張る!!」と綴った。さらに「誕生日の投稿にたくさん