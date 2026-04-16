対象機種の1つ「EOS C50」 キヤノン株式会社は、同社製デジタルシネマカメラ5機種向けに無償ファームウェアアップデートを6月下旬から順次公開すると発表した。外部機器との連携強化や映像品質の向上に関する機能強化を盛り込んでおり、映像制作を効率化できるとしている。 対象機種は、「EOS C400」「EOS C80」「EOS C70」「EOS C50」「EOS R5 C」の5モデル。 USB接続による外部機器からのカメラ制御に対