ポメラニアンと柴犬のミックス犬“あずきちゃん”（⇒次へ）【画像を見る】あれ？片耳がない？毛布で遊んでいた犬の耳が…ポメラニアンと柴犬のミックス犬のあずきちゃん。飼い主のpomeshibaazuki_0423さん（＠pomeshibaazuki_0423）と毛布で遊んでいたら、あずきちゃんの姿にまさかの異変が！その姿に「こんなことってあるの？」「可愛いが渋滞している」と7.8万いいねの注目が集まりました。左耳が消えた…！？（⇒次へ）あずき