サンフレッチェ広島の礎を築いた今西和男さんが亡くなったことがわかりました。85歳でした。今西和男さんは広島市出身の85歳。4歳のときに被爆しました。舟入高校でサッカーを始め、東洋工業に入社後は日本を代表するディフェンダーとしてチームの黄金期を支えました。引退後はマツダの監督に就任。当時無名だった現・日本代表監督の森保一さんらの才能を見出すなど選手の発掘や育成にも尽力し、サンフレッチェ