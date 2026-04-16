「2025-26 大同生命SVリーグ」の男子第22節は17日（金）から19日（日）にかけて計5つのカードが実施される。 ■東京グレートベアーズ vs サントリーサンバーズ大阪 ©SV.LEAGUE 第20節でチャンピオンシップ進出を決めた東京GBは先週の第21節で連勝を収め、意気揚々と最終節に臨む。「ホームゲーム動員数12万人」を目標に掲げた今季はホームゲ