京都府南丹市の山林で男子児童が遺体で見つかり、父親が逮捕された事件で、警察は捜査本部を設置しました。京都府警南丹署前からMBS・清水麻椰アナウンサーの報告です。 （MBS・清水麻椰アナウンサー）「4月16日午前10時からこちらで記者会見が開かれました。警察は刑事部長を本部長とする捜査本部を設置したと発表しました」 南丹市園部町の会社員、安達優季容疑者（37）は、3月23日の朝から4月13日の夕方ごろ