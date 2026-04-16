東京・歌舞伎町で家出中の少女に声をかけ、自宅に連れ込んだ疑いで男が逮捕された。橋本龍太容疑者（37）は去年8月、新宿区歌舞伎町の路上で、16歳の少女に「泊まらせてあげるよ」と声をかけ、自宅に連れ込んだ疑いがもたれている。橋本容疑者は、少女を1ヵ月ほど自宅に寝泊まりさせ、男性と会ってお金をもらう「パパ活」で生活費を稼ぐよう指示していたとみられている。少女は家出をしていて、「私と同じ居場所がない子がトー横に