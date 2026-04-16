京都府南丹市で、11歳の男子児童の遺体を遺棄した疑いで、父親が逮捕された事件で、父親が、児童の殺害についても認めていることが新たに分かった。死体遺棄「間違いありません」南丹警察署で16日午前10時、安達結希（ゆき）さん（11）の遺体が遺棄された事件の捜査本部を設置する記者会見が開かれた。死体遺棄の疑いで16日未明に逮捕された結希さんの父親で会社員の安達優季（ゆうき）容疑者（37）は、3月23日の朝から4月13日の夕