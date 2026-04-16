沖縄県名護市辺野古沖で船が転覆し、修学旅行中だった京都府の同志社国際高校の生徒ら2人が死亡した事故を受け、自民党は16日の会合で、政府への提言案について議論した。近く総理官邸に提言を申し入れる方針だ。提言案では、「学校の管理下での教育活動中に、将来を担う生徒が犠牲になったことは極めて遺憾だ」とした上で、▼原因の徹底究明▼全国の学校における修学旅行などの安全確保の徹底▼適切な教育活動の実施について政府