FIFA＝国際サッカー連盟のインファンティノ会長は2026年6月に開幕するワールドカップについて、「イラン代表は確実に出場する」と明言しました。アメリカメディアによりますとFIFAのインファンティノ会長は15日、ワシントンで開催されたイベントに登壇し、アメリカ・カナダ・メキシコの3カ国で共催するFIFAワールドカップについて、「イラン代表は確実に出場する」と明言しました。また、「その時までに状況が平和的になっているこ