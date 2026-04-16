俳優竹内涼真（32）が16日、自身のXを更新。主演ミュージカル「奇跡を呼ぶ男」の16日の東京建物Brillia HALLの公演が当日に中止となったことを謝罪した。同公演は、出演者の体調不良により、開演の午後1時の約3時間前に中止となることが発表された。竹内はXでその内容を引用すると「今日会場に来られるはずだった皆様、本当にごめんなさい」と謝罪。「また良い状態で皆様をお出迎え出来るようにカンパニー全員で努力します」とつ