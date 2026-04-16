PayPay証券で2026年3月1日〜31日の期間に買付された国内株式のうち、売買代金が高い人気銘柄をランキング形式で紹介します。ランキングでは「JX金属」が1位となり、「キオクシアホールディングス」「ソフトバンクグループ」などAI・半導体関連銘柄の上位入りが目立ちました。一方で、「INPEX」や「住友金属鉱山」といった資源・エネルギー関連、「日経平均レバレッジETF」「日経平均ダブルインバースETF」などもランクイン。相場の