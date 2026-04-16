国際弁護士の八代英輝氏が１６日の「ひるおび」（ＴＢＳ系）に出演した。番組では京都府南丹市の安達結希さん（１１）が遺体となって発見された事件で、父親の安達優季容疑者（３７）が死体遺棄容疑で逮捕されたことを報じた。安達さんが行方不明になったのは先月２３日。当日は卒業式が行われる予定で午前８時ごろに父親が車で学校近くまで送迎したという。しかし目撃情報や監視カメラやドライブレコーダーにも安達さんの画