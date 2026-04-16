三井メディカルジャパンは2026年4月15日、30代から70代以上の女性300人を対象に実施した「骨盤臓器脱の認知・実態調査」の結果を発表した。本調査は2026年3月24日から25日の期間、クロス・マーケティンググループのQiqumoを活用したインターネット調査により行われた。○「骨盤臓器脱」の認知度は2割未満で「子宮脱」を下回る骨盤臓器脱という言葉の認知について骨盤臓器脱という言葉の認知について聞いたところ、79.7%が「知らな