Googleが、AIアシスタント「Gemini」のデスクトップアプリをMac向けにリリースしました。macOSでも、ウェブブラウザ経由ではなくネイティブデスクトップアプリからGoogle Geminiにアクセスできるようになります。macOS 版 Gemini - あなた専用の AI を備えたネイティブ デスクトップ アプリhttps://gemini.google/mac/このネイティブデスクトップアプリをインストールすることで、従来のようにブラウザからGoogle Geminiのウェブア