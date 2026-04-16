ABEMA「『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』〜今日好きメンバー襲来! 明日、学校で話したい都市伝説SP〜」が12日に配信された。「『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』〜今日好きメンバー襲来! 明日、学校で話したい都市伝説SP〜」場面カット(C)AbemaTV,Inc.○「もうお母さん本当にやばいです」番組では、実は曾祖母が霊媒師だという長浜広奈(ひな)が、自身の家系にまつわるスピリチュアルな体験を告白。霊感は母系遺伝する可